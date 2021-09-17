セブンネットショッピングにて、「PlayStation 5（PS5）」の抽選販売受付を実施中だ。期間は9月17日15時から9月21日15時まで。

2020年7月1日から2021年9月21日までの期間に、セブンネットショッピングで税抜1,000円以上の購入履歴があり、商品を受取済みの人のみ、応募可能。1回の注文金額ではなく、該当期間中の合計金額が対象だ。応募は1人1回まで。過去セブンネットショッピングにて「PlayStation 5」「PlayStation 5 デジタル・エディション」を購入した人や、転売目的や商業目的と判断された場合は、抽選対象外となる。

当選発表は、2021年10月1日19時までに、当選者にのみメールで連絡。商品は2021年10月20日より順次届く予定だ。支払い方法は、店舗受取り時支払いのみ。

対象商品は「PlayStation5」「PlayStation5 ＋ DualSense ワイヤレスコントローラー（白）セット」「PlayStation5 ＋ DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック セット」「PlayStation5 ＋ DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド セット」「PlayStation5 デジタル・エディション」の5つ。そのほか注意事項などは申込ページを参照。