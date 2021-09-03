アスクは9月3日、Thermaltake製の電源ユニット「TOUGHPOWER TF1 TITANIUM 1550W」と「TOUGHPOWER PF1 PLATINUM」シリーズの750Wモデルと850Wモデル、計3製品を発表した。いずれも9月10日の発売を予定している。
「TOUGHPOWER TF1 TITANIUM 1550W」は、店頭予想価格が49,800円前後。140mmファンを搭載し、ファンの回転数を最大限に引き上げるTurboモードに対応。電圧偏差によるシャットダウンを防ぐ低過渡応答で、突入電流を50A以下に抑えて接続機器の破損を防止する。20～100％負荷時の電源変換効率は90％以上。80PLUS TITANIUM認証取得。
「TOUGHPOWER PF1 PLATINUM」は、750Wモデルが店頭予想価格17,980円前後、850Wモデルが店頭予想価格18,980円前後。奥行き140mmのコンパクト設計で、配線しやすいフラットタイプのケーブルを採用した。ファンは低負荷時にファンの回転を停止させるSmart Zeroファンモード対応の静音120mmファン。20～100％負荷時の電源変換効率は89％以上で、80PLUS PLATINUM認証を取得している。
3製品いずれも電圧制御は誤差±2％以下、リップルノイズ30mV以下で、日本メーカー製の105度コンデンサを採用。アイドル時の消費電力を限りなくゼロに近づけるIntel C6／C7ステートをサポートする。
主な仕様は下記のとおり。
TOUGHPOWER TF1 TITANIUM 1550W
- 定格出力：1550W
- 最大出力：1860W
- 搭載ファン：140mm×1（Turboモード対応）
- 入力電圧：100～240V
- 入力周波数範囲：43～63Hz
- 入力電流：最大18A
- 最大動作温度：摂氏50度
- サイズ：W150×D180×H86mm
TOUGHPOWER PF1 Compact PLATINUM 750W／850W
- 定格出力：750W／850W
- 最大出力：900W／1,020W
- 搭載ファン：120mm×1（Smart Zeroファンモード対応）
- 入力電圧：100～240V
- 入力周波数範囲：50～60Hz
- 入力電流：最大10A
- 最大動作温度：摂氏50度
- サイズ：W150×D140×H86mm