アスクは4月22日、Fractal Design製のフルモジュラータイプの電源ユニット「ION Gold」シリーズ4製品を発表した。4月28日より販売を開始する。店頭予想価格は14,300円前後～19,250円前後。
同じFractal Design製の「Ion＋」の品質を引き継ぎつつリーズナブルな価格に抑えた電源ユニットで、容量550W／650W／750W／850Wの4製品を用意。87％以上の電源変換効率を実現しており、全モデルで80PLUS GOLD認証を取得している。冷却ファンは温度による回転数制御に対応した140mmファンを搭載。
共通仕様
- 電源規格：ATX12V v2.52、EPS12V v2.92
- 搭載ファン：Dynamicシリーズ 140mmファン×1
- ケーブルタイプ：フルプラグイン
- 80PLUS：80PLUS GOLD
- 入力電圧：100～240V
- 入力周波数範囲：50～60Hz
- 入力電流：5～10A
- サイズ：W150×D150×H86mm
ION Gold 850W 仕様
- 定格出力：850W
- 出力：＋3.3V 22A／＋5V 22A／＋12V 70.8A／－12V 0.3A／＋5VSB 3A
- コネクタ：メイン（20＋4ピン）×1、ATX12V（4＋4ピン）×1、EPS12V（8ピン）×1、PCI-E（6＋2ピン）×6、SATA（15ピン）×8、ペリフェラル（4ピン）×3
- 店頭予想価格：19,250円前後
ION Gold 750W 仕様
- 定格出力：750W
- 出力：＋3.3V 22A／＋5V 22A／＋12V 62.5A／－12V 0.3A／＋5VSB 3A
- コネクタ：メイン（20＋4ピン）×1、ATX12V（4＋4ピン）×1、EPS12V（8ピン）×1、PCI-E（6＋2ピン）×4、SATA（15ピン）×8、ペリフェラル（4ピン）×3
- 店頭予想価格：17,600円前後
ION Gold 650W 仕様
- 定格出力：650W
- 出力：＋3.3V 20A／＋5V 20A／＋12V 54.1A／－12V 0.3A／＋5VSB 3A
- コネクタ：メイン（20＋4ピン）×1、ATX12V（4＋4ピン）×1、PCI-E（6＋2ピン）×4、SATA（15ピン）×6、ペリフェラル（4ピン）×3
- 店頭予想価格：15,950円前後
ION Gold 550W 仕様
- 定格出力：550W
- 出力：＋3.3V 20A／＋5V 20A／＋12V 45.8A／－12V 0.3A／＋5VSB 3A
- コネクタ：メイン（20＋4ピン）×1、ATX12V（4＋4ピン）×1、PCI-E（6＋2ピン）×2、SATA（15ピン）×6、ペリフェラル（4ピン）×3
- 店頭予想価格：14,300円前後