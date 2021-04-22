アスクは4月22日、Fractal Design製のフルモジュラータイプの電源ユニット「ION Gold」シリーズ4製品を発表した。4月28日より販売を開始する。店頭予想価格は14,300円前後～19,250円前後。

  • ION Gold 850W

    ION Gold 850W

同じFractal Design製の「Ion＋」の品質を引き継ぎつつリーズナブルな価格に抑えた電源ユニットで、容量550W／650W／750W／850Wの4製品を用意。87％以上の電源変換効率を実現しており、全モデルで80PLUS GOLD認証を取得している。冷却ファンは温度による回転数制御に対応した140mmファンを搭載。

  • モジュラージャック部分（ION Gold 850W）

    モジュラージャック部分（ION Gold 850W）

  • 80PLUS GOLDロゴ

    全モデルが80PLUS GOLD認証を取得

  • コンデンサ

    一次側コンデンサは日本製の105度コンデンサ

共通仕様

  • 電源規格：ATX12V v2.52、EPS12V v2.92
  • 搭載ファン：Dynamicシリーズ 140mmファン×1
  • ケーブルタイプ：フルプラグイン
  • 80PLUS：80PLUS GOLD
  • 入力電圧：100～240V
  • 入力周波数範囲：50～60Hz
  • 入力電流：5～10A
  • サイズ：W150×D150×H86mm

ION Gold 850W 仕様

  • 定格出力：850W
  • 出力：＋3.3V 22A／＋5V 22A／＋12V 70.8A／－12V 0.3A／＋5VSB 3A
  • コネクタ：メイン（20＋4ピン）×1、ATX12V（4＋4ピン）×1、EPS12V（8ピン）×1、PCI-E（6＋2ピン）×6、SATA（15ピン）×8、ペリフェラル（4ピン）×3
  • 店頭予想価格：19,250円前後

ION Gold 750W 仕様

  • 定格出力：750W
  • 出力：＋3.3V 22A／＋5V 22A／＋12V 62.5A／－12V 0.3A／＋5VSB 3A
  • コネクタ：メイン（20＋4ピン）×1、ATX12V（4＋4ピン）×1、EPS12V（8ピン）×1、PCI-E（6＋2ピン）×4、SATA（15ピン）×8、ペリフェラル（4ピン）×3
  • 店頭予想価格：17,600円前後

ION Gold 650W 仕様

  • 定格出力：650W
  • 出力：＋3.3V 20A／＋5V 20A／＋12V 54.1A／－12V 0.3A／＋5VSB 3A
  • コネクタ：メイン（20＋4ピン）×1、ATX12V（4＋4ピン）×1、PCI-E（6＋2ピン）×4、SATA（15ピン）×6、ペリフェラル（4ピン）×3
  • 店頭予想価格：15,950円前後

ION Gold 550W 仕様

  • 定格出力：550W
  • 出力：＋3.3V 20A／＋5V 20A／＋12V 45.8A／－12V 0.3A／＋5VSB 3A
  • コネクタ：メイン（20＋4ピン）×1、ATX12V（4＋4ピン）×1、PCI-E（6＋2ピン）×2、SATA（15ピン）×6、ペリフェラル（4ピン）×3
  • 店頭予想価格：14,300円前後