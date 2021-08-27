サードウェーブは、クリエイター向けPCブランド「raytrek」の【CLIP STUDIO PAINT/Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデルのシリーズに、「raytrek NUC 【CLIP STUDIO PAINT/Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデル」を追加した。標準構成時の価格は81,980円。

同製品は手のひらに乗るサイズのコンパクトサイズのPC。「CLIP STUDIO PAINT」と「Wacomペンタブレット」の動作検証済みで、「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のシリアルコードが付属する。

また、Wi-Fi/Bluetoothを搭載しており、Bluetooth対応の板タブレットや、片手デバイスをワイヤレス接続できる。

OSはWindows 10 Home 64ビット (ディスク付属)、CPUはIntel Core i3-1115G4 (1.70 GHz~4.10 GHz/2コア/4スレッド)、グラフィックスはIntel UHDグラフィックス(CPU内蔵)、メモリは16GB DDR4 SO-DIMM (PC4-25600/8GBx2/2チャネル)、ストレージはWD 500GB NVMe SSD (Blue SN550シリーズ、M.2、読込速度 2400MB/s、書込速度 1750MB/s)。

インターフェース類はUSB Type-C Thunderbolt 3×2、USB 3.1 Gen2×3、マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子×1、HDMI 2.0×1、MiniDisplayPort1.4×1など。ネットワークは2.5Gb 対応LANポート×1（オンボード）、Intel Wi-Fi 6 AX201(IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 2ｘ2 Max2.4Gbps)。サイズはW117.0×D112.0×H51mm、重さは約560g。