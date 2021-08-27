エムエスアイコンピュータージャパンは8月27日、AMD X570チップセットをファンレスで搭載するマザーボード「MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI」「MAG X570S TORPEDO MAX」を発表した。9月3日から発売予定で、価格はTOMAHAWKが32,580円、TORPEDOが27,980円。

両製品ともにAM4ソケットを採用し、AMD X570チップセットを搭載してAMD Ryzenシリーズに対応するマザーボード製品。チップセット部分のファンを廃したことで、騒音を抑制。強力な電源回路を組み合わせ、最新プロセッサの高い性能を安定して引き出せるとしている。主な仕様は以下の通り。

MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI

  • MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI

  • ソケット：AM4
  • チップセット：AMD X570
  • 対応CPU：AMD Ryzen 5000 / 4000G / 3000 / 3000G / 2000 / 2000G
  • 電源回路：12+2+1 SPS 60A対応
  • 対応メモリ：DDR4-5100（最大128GB）
  • 拡張スロット：PCIe x16×2、PCIe 3.0×2
  • 映像出力端子：HDMI 2.1×1
  • ストレージ：M.2×2、SATA 6Gb/s×6
  • 有線LAN：Realtek 8125B 2.5Gbps LAN
  • インタフェース：USB 3.2 Gen 2×5、USB 3.2 Gen 1×6、USB 2.0×6
  • フォームファクタ：ATX

MAG X570S TORPEDO MAX

  • MAG X570S TORPEDO MAX

  • ソケット：AM4
  • チップセット：AMD X570
  • 対応CPU：AMD Ryzen 5000 / 4000G / 3000 / 3000G / 2000 / 2000G
  • 電源回路：12+2+1 SPS 60A対応
  • 対応メモリ：DDR4-5100（最大128GB）
  • 拡張スロット：PCIe x16×2、PCIe 3.0×2
  • 映像出力端子：HDMI 2.1×1
  • ストレージ：M.2×2、SATA 6Gb/s×6
  • 有線LAN：Realtek 8125B 2.5Gbps LAN×1、Realtek RTL8111H 1Gbps LAN×1
  • インタフェース：USB 3.2 Gen 2×5、USB 3.2 Gen 1×6、USB 2.0×6
  • フォームファクタ：ATX