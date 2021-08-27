エムエスアイコンピュータージャパンは8月27日、AMD X570チップセットをファンレスで搭載するマザーボード「MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI」「MAG X570S TORPEDO MAX」を発表した。9月3日から発売予定で、価格はTOMAHAWKが32,580円、TORPEDOが27,980円。
両製品ともにAM4ソケットを採用し、AMD X570チップセットを搭載してAMD Ryzenシリーズに対応するマザーボード製品。チップセット部分のファンを廃したことで、騒音を抑制。強力な電源回路を組み合わせ、最新プロセッサの高い性能を安定して引き出せるとしている。主な仕様は以下の通り。
MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI
- ソケット：AM4
- チップセット：AMD X570
- 対応CPU：AMD Ryzen 5000 / 4000G / 3000 / 3000G / 2000 / 2000G
- 電源回路：12+2+1 SPS 60A対応
- 対応メモリ：DDR4-5100（最大128GB）
- 拡張スロット：PCIe x16×2、PCIe 3.0×2
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1
- ストレージ：M.2×2、SATA 6Gb/s×6
- 有線LAN：Realtek 8125B 2.5Gbps LAN
- インタフェース：USB 3.2 Gen 2×5、USB 3.2 Gen 1×6、USB 2.0×6
- フォームファクタ：ATX
MAG X570S TORPEDO MAX
- ソケット：AM4
- チップセット：AMD X570
- 対応CPU：AMD Ryzen 5000 / 4000G / 3000 / 3000G / 2000 / 2000G
- 電源回路：12+2+1 SPS 60A対応
- 対応メモリ：DDR4-5100（最大128GB）
- 拡張スロット：PCIe x16×2、PCIe 3.0×2
- 映像出力端子：HDMI 2.1×1
- ストレージ：M.2×2、SATA 6Gb/s×6
- 有線LAN：Realtek 8125B 2.5Gbps LAN×1、Realtek RTL8111H 1Gbps LAN×1
- インタフェース：USB 3.2 Gen 2×5、USB 3.2 Gen 1×6、USB 2.0×6
- フォームファクタ：ATX