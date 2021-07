高校対抗のeスポーツ全国大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2021』の、クラッシュ・ロワイヤル部門、フォートナイト部門、リーグ・オブ・レジェンド部門、STAGE:0 GAME PARTY(フォールガイズ部門)において、全国8ブロックのブロック代表校が決定した。

各ブロックの代表校は、8月12日から15日の4日間にわたって高校生eスポーツプレイヤーの頂点を決める「STAGE:0 2021 決勝大会」に出場する。8月12日から13日にリーグ・オブ・レジェンド部門、8月14日にクラッシュ・ロワイヤル部門、8月15日にフォートナイト部門の試合と、STAGE:0 GAME PARTY(フォールガイズ部門)を行う。

出場校とトーナメント表は以下の通り。

