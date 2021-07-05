NTTレゾナントは、同社運営のオンラインショップ「goo Simseller」において、10億色表示に対応したOPPO製スマートフォン「OPPO Find X3 Pro」の取り扱いを、7月16日に開始する。
「OCN モバイル ONE」とセットで販売され、端末価格は99,812円。対象オプション（OCNでんわ 完全かけ放題オプション）の同時加入でさらに2,000円割引、他社からの乗り換え時（MNP）はさらに13,000円割引などなる。
「OPPO Find X3 Pro」は、6.7インチのAMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載したスマートフォン。
カメラは4眼構成。メインの超広角および広角カメラはともに5,000万画素で、10bit（約10億色）の色再現が可能。加えて、最大60倍の「顕微鏡」として利用できる300万画素のマイクロカメラ、1,300万画素の望遠カメラも搭載する。
ディスプレイも同様に10億色で再現でき、解像度は3,216×1,440ドット（QHD+）。最大120Hzのリフレッシュレート、最大240Hzのタッチサンプリングレートに対応する。
容量4,500mAhのバッテリーを搭載し、コンテンツに応じて自動で調整する節電機能を搭載。10分で40％を充電できるOPPO独自の急速充電技術「65W SuperVOOCフラッシュチャージ」に対応し、過充電によるバッテリー劣化を防ぐ機能も備える。
主な仕様は以下の通り。
- OS：ColorOS 11（Android 11ベース）
- CPU：Qualcomm Snapdragon 888（2.842GHz×1＋2.419GHz×3＋1.786GHz×4）
- メモリ：12GB
- ストレージ：256GB
- サイズ：W74.0×D8.26×H163.6mm
- 重さ：約193g
- ディスプレイ：約6.7インチ、有機EL（QHD＋、3,216×1,440ドット）
- アウトカメラ：約5,000万画素＋約5,000万画素＋約1,300万画素＋約300万画素
- インカメラ：約3,200万画素
- バッテリー：4,500mAh
- Wi-Fi：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
- Bluetooth：Bluetooth 5.2
- SIM：nanoSIM／nanoSIMまたはeSIM
- 生体認証：指紋認証／顔認証
- 防水／防塵：IPX8／IP6X
- カラー：グロスブラック／ホワイト