カラーは、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（海外版タイトル：Evangelion:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME）を、Amazonの有料会員向け動画ストリーミングサービス「Amazon Prime Video」で独占配信すると発表した。配信時期は2021年8月13日からで、日本を除く240以上の国や地域が対象となる。

Amazonのニュースリリースより

合わせて、これまでの劇場版3作品「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」（EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE）、「​ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」（EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE）、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」 （EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO）についても、海外のAmazon Prime Videoで配信を開始するとした。なお、この3作品は国内ではすでに配信されている。

配信にあたっては英語、フランス語、ドイツ語など10カ国語で吹き替え版が用意されるほか、28カ国語で字幕版が提供される。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』総監督の庵野秀明氏は配信に寄せて、新型コロナウイルス感染症の影響で上映が難しいなか、海外のファンに同映画を届ける最良の方法を探していたとし、視聴の際にはテレビの大画面で見ることを強く勧めるとコメントしている。コメント全文は下記の通り。