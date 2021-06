もし自分が、畑違いの仕事でいきなり役職者を任されるとしたら? 歓迎されない職場でチームをまとめなくてはならないとしたら? そんな状況に明るく突っ込んでいくテッド・ラッソ。その真意やいかに?! キービジュアルから軽いスポーツコメディを想像していると、裏切られるやつです。

舞台は英国プレミアリーグのクラブチームAFCリッチモンド。離婚した夫からオーナーを引き継いだレベッカは強引に前監督を解任し、新監督になぜか米カンザスの大学フットボールチームしか監督経験のないテッド・ラッソを抜擢します。

メディアや地元ファン、そして選手たちからも大ブーイングを浴びながら、テッドのスーパーポジティブな人柄は次第にチームや周囲の人々を変えていき……。

そんなイントロから笑えて泣ける弱小チームの感動勝ち上がりストーリーが想像されるかもしれませんが、実は意外に濃いめな大人の事情が物語を引っ張ります。うっかりご家族で視聴すると微妙な空気が漂いかねないのでご注意を(レーティングは「18+」です)。

作品を強く印象付けるのは、会話が基本ジョークのアメリカ人テッドと、基本皮肉のイギリス人レベッカのやり取り。

ドロドロの離婚で全てを失ったレベッカは元夫への復讐を企て、独りで強い女を演じます。「もう誰も信じない」とばかりに常に周囲へキツくあたり、選手たちとも関わりません。それでも、テッドが差し出すビスケットについ「おいしそう…」とスキを見せるなど、悪役に徹するにはチャーミングすぎて、主役を喰わんばかりの魅力を振りまきます。

一方のテッドは、無茶なオファーを能天気に引き受けたように見えて、実はその裏にはプライベートな事情が。仕事では徐々に人心を動かし始めるテッドですが、こと自分の問題になるといつまでも決断できない弱腰っぷりを発揮します。テッド役のジェイソン・サダイキスは、この作品で第78回ゴールデングローブ賞主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)を受賞しています。

全く噛み合わない2人の掛け合いは、さながらもみ合って我先にとボールを奪う草サッカーの様相ですが、次第にお互いの動きを読んでフェイントやトラップを仕掛け、華麗な見せ場に昇華させていきます。もうそれ無しでは物足りない、と思うほどに。そんな機微を描き出す脚本と俳優陣の演技は、1話約30分と思えないほど見応えがあります。

周囲を固めるキャラクターも魅力的。チームメンバーはピークを過ぎたかつてのスターで堅物のケント、才能はピカイチだけどナンパな自己中ジェイミーなど、クセの強い面々。テッドの盟友であり寡黙なツッコミ役ベアードや、愛されボケの(でも誰より選手をよく知る)ネイサンの存在が癒しです。

軽妙な笑いの中に、仕事、友達、夫婦・恋人などキャラクターたちの個人的な問題を織り交ぜながら、いつの間にかチーム再生の雰囲気が生まれはじめます。しかし、いきなり快進撃とは行かないのがプロの世界。そのあたりは安易な感動に主題を置かないことの証左と言えるでしょう。

そんなわけで、サッカーチームの物語を期待すると肩透かしなほどプレーのシーンは少なめ。試合を見せ場とするシーンももちろんありますが(大仕掛けにご期待を)、むしろ今を生きる人として彼らに共感するところがあるはずです。また、時折挟まれるジェンダーへの視点や多様性・価値観の違いを浮き彫りにするエピソードには、Appleらしい配慮が感じられます。

テッドやビアードのTwitterアカウントや、AFCリッチモンドの"オフィシャル"グッズストアなど、タイアップ企画も作品同様に明るくマジメなエンタメ精神満載です。

It was an honor and a privilege to announce such an impressive group of athletes. And I stand by that Rose Lavelle candle. Smells like potential. #OneNationOneTeam #Believe https://t.co/9F6RzRlP3w