ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトにて、「GWスタートセール」が始まった。期間は2021年5月3日11時まで。
今回のGWスタートセールでは、550円～33,000円の価格帯別に、「○○○円均一」として多彩なアイテムを用意。一例は以下の通り。
550円均一
- 48Gbps・8K解像度に対応するHDMI2.1ケーブル（ノーブランド STA-AH2102-GR1.5M）
- カテゴリー8対応スリムLANケーブル1.5m（UNITCOM CAT8-LAN/SLIM/015）
- タブレット・スマホ対応 折り畳み式アルミスタンド（HIDISC HD-FSSV-S）
1,100円均一
- 有線キーボード（ELECOM TK-FCM107BK）
- Lightning AC充電器（LECOM LPA-ACLAC158SWH）
11,000円均一
- DDR4-3200 8GB×2（Corsair CMK16GX4M2B3200C16）
- CPUクーラー（Noctua NH-D15S-CH-BK）
16,500円均一
- 15.6型ノートPC（LIFEBOOK A574/M A574/6212a、中古3カ月保証）
- ATX電源ユニット（Antec NE750 Platinum）
22,000円均一
- マザーボード（MSI Z590-A PRO）
- マザーボード（ASUS TUF GAMING H570-PRO WIFI）
- マザーボード（GIGABYTE X570 AORUS ELITE）
- マザーボード（ASRock X570M Pro4）