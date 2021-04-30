ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトにて、「GWスタートセール」が始まった。期間は2021年5月3日11時まで。

今回のGWスタートセールでは、550円～33,000円の価格帯別に、「○○○円均一」として多彩なアイテムを用意。一例は以下の通り。

550円均一

  • 48Gbps・8K解像度に対応するHDMI2.1ケーブル（ノーブランド STA-AH2102-GR1.5M）
  • カテゴリー8対応スリムLANケーブル1.5m（UNITCOM CAT8-LAN/SLIM/015）
  • タブレット・スマホ対応 折り畳み式アルミスタンド（HIDISC HD-FSSV-S）

1,100円均一

  • 有線キーボード（ELECOM TK-FCM107BK）
  • Lightning AC充電器（LECOM LPA-ACLAC158SWH）

11,000円均一

  • DDR4-3200 8GB×2（Corsair CMK16GX4M2B3200C16）
  • CPUクーラー（Noctua NH-D15S-CH-BK）

16,500円均一

  • 15.6型ノートPC（LIFEBOOK A574/M A574/6212a、中古3カ月保証）
  • ATX電源ユニット（Antec NE750 Platinum）

22,000円均一

  • マザーボード（MSI Z590-A PRO）
  • マザーボード（ASUS TUF GAMING H570-PRO WIFI）
  • マザーボード（GIGABYTE X570 AORUS ELITE）
  • マザーボード（ASRock X570M Pro4）