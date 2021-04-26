NTTレゾナントは4月26日、同社運営のオンラインショップ「goo Simseller」において、4眼カメラを搭載したXiaomi製スマートフォン「Redmi Note 10 Pro」を、「OCN モバイル ONE」とセットで販売開始すると発表した。発売日は5月11日。
goo Simseller本店では2021年5月11日～5月25日11時までの期間限定で、通常価格26,100円のところ特別価格18,000円で販売する。カラーはオニキスグレー、グレイシャーブルー、グラディエントブロンズの3色。
Redmi Note 10 Proは、クアッドカメラを搭載したスマートフォン。メインカメラは約1億800万画素で、約800万画素の超広角カメラと、約500万画素の望遠マクロカメラ、約200万画素の被写界深度センサーを搭載する。画面上部には2.96mmサイズの小型ドットインカメラ（1600万画素）を備える。
画面は6.67インチで、フルHD+解像度（2,400×1,080ドット）のアクティブマトリクス式有機ELディスプレイを採用。HDR 10に対応し、リフレッシュレートは120Hz、タッチサンプリングレートは240Hz。
前面カバーはコーニングの強化ガラス「Gorilla Glass 5」を採用。フロントカメラによる顔認証に対応するほか、指紋認証センサーも搭載する。
なお、セット販売となる通信サービスの「OCN モバイル ONE」の音声対応SIM は、月額770円～。
「Redmi Note 10 Pro」の主な仕様
- OS：Android 11 / MIUI 12
- CPU：Qualcomm Snapdragon 732G オクタコア2.3GHz
- 内蔵メモリ：6GB
- ストレージ：128GB
- 外部ストレージ：microSD（最大512GB）
- サイズ：W76.5×D8.1×H164mm
- 重量：約193g
- ディスプレイ（解像度）：約6.67インチ アクティブマトリクス式有機ELディスプレイ（2,400×1,080ドット）
- アウトカメラ：メイン・1億800万画素、広角・約800万画素、望遠マクロ・500万画素、深度測定用・約200万画素
- インカメラ：約1,600万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.1
- バッテリー容量：5,020mAh
- 防水/防塵：―
- 生体認証：指紋認証、顔認証
- ワンセグ/フルセグ：―/―
- おサイフケータイ：―
- 接続端子：USB Type-C