富士フイルムは4月22日、販売中のスマートフォン用プリンター「instax mini Link」と組み合わせて使う新しいアプリを提供すると発表した。Nintendo Switchで撮影したスクリーンショットをチェキに出力するというもので、4月30日にリリースを予定。無料で利用できる。

ゲームのスクリーンショットをチェキに印刷して楽しむ新アプリ

instax mini Linkは、スマートフォンとBluetooth接続して画像などをチェキとして出力できるコンパクトなプリンター。これまで主にスマートフォンで撮影した写真などをチェキ出力するという用途で提供してきたが、今回新しくゲーム世界のスクリーンショットをチェキ出力する楽しみ方を提案。残しておきたくなるゲームでの思い出をチェキプリントにすることで、ゲームの世界やキャラクターをより身近に感じられるとしている。

チェキ出力の流れとしては、まずアプリをスマートフォンに導入。Nintendo Switchで撮影したスクリーンショットを選択し、表示されるQRコードをアプリで読み込んで画像データを転送する。これをそのままチェキプリントする他、アプリ内で拡大・縮小、トリミングなどの編集を行ってからプリントすることもできる。

プリントの流れ

アプリの画面デザインは「あつまれ どうぶつの森」「スーパーマリオ」「New ポケモンスナップ」の3種類から選択できる。印刷データに組み合わせて使うフレームプリント用の素材として、59点のフレームや画像を用意する。

また、新アプリの提供開始に合わせてinstax mini Linkの新色「アッシュホワイト(Red&Blue)」も展開予定。同日発売予定の新作タイトル「New ポケモンスナップ」を記念し、ピカチュウをデザインした専用シリコンケースとのセットも数量限定で販売する。価格はオープンプライス。

instax mini Link

