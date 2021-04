楽天モバイルは4月22日、iPhone 6s以降のiPhoneシリーズが楽天モバイル回線に対応することを発表した。対応は4月30日からで、対応OSはiOS 14.4以降。

iPhone 6s以降のiPhoneシリーズが楽天モバイル回線に対応

4月30日以降は対応OSを採用したiPhone 6s~iPhone 12までのiPhoneシリーズが正式に楽天回線対応製品となり、楽天モバイルのeSIM、もしくはSIMカードで利用できるようになる。

eSIM/SIMカードに対応するiPhoneは、iPhone 12 Pro Max / 12 Pro / 12 / 12 mini / iPhone SE(第2世代) / iPhone 11 Pro Max / 11 Pro / 11 / iPhone XR / iPhone XS Max / iPhone XS。

SIMカードのみに対応するiPhoneは、iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 7 Plus / iPhone 7 / iPhone SE(第1世代) / iPhone 6s Plus / 6s。