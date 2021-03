東日本大震災からちょうど10年となる3月11日、アップルのティム・クックCEOが震災発生時刻の14時46分に合わせ、日本をはじめ世界の人に向けてTwitterでメッセージを寄せました。

「3月11日に東日本で起きた壊滅的な悲劇から10年が経ち、私たちは失われた命に敬意を表します。私たちは、日本の友人や同僚と力を合わせ、その回復力、勇気、強さに敬意を表します。」

Ten years after the devastating tragedies in Eastern Japan on 3/11, we honor the lives lost. We stand strong with our friends & colleagues in Japan and admire their resilience, courage & strength. 🇯🇵