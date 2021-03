クアルコム(Qualcomm)の子会社である米Qualcomm Technologies Internationalは現地時間3月4日、新たなワイヤレスオーディオ技術「Qualcomm Snapdragon Sound」を発表。96kHz/24bitオーディオや超低遅延、ペアリングの改善、クリアな音質を実現するという。

Qualcomm Snapdragon Soundのロゴ

スマートフォンやワイヤレスイヤホン、ヘッドセットといったデバイス間で、シームレスで没入的なオーディオを提供するために最適化。音楽ストリーミングを聴いているときや、スマートフォンでの通話時、ワイヤレスでゲームを遊ぶときに、優れたサウンド体験を提供するという。

Snapdragon Soundの概要

ワイヤレスオーディオの音質が低下する要因は多数あり、同社は「デバイスがお互いにどのように接続されているか、通信の途切れ、音の途切れ、誤作動、遅延、オーディオ圧縮の問題などによって、リスニング体験が損なわれる」と指摘。

Snapdragon Soundでは、クアルコムの技術同士を最適化することで、96kHz/24bitオーディオや超低遅延、ペアリングの改善、クリアな音質をサポート。Bluetoothの音の遅延については「主要な競合他社より45%遅延が少ない」という89ミリ秒を実現し、ゲームプレイ時や動画視聴時の体験を向上させるとする。

また、スマホで音楽を楽しむユーザー向けに、最大384kHz/32bitのPCM再生をサポート。DSDに対応する「Qualcomm Aqstic DAC」も組み込んだ。

Snapdragon Soundの利点

Snapdragon Soundの主要コンポーネントは以下の通り。

Qualcomm Snapdragon 8シリーズ モバイルプラットフォーム

Qualcomm FastConnect 6900 モバイルコネクティビティシステム

Qualcomm QCC514x、QCC515x、QCC3056シリーズBluetoothオーディオSoC

Qualcomm Active Noise Cancelling (ANC)

Qualcomm aptX Adaptive、24bit 96kHz・89ミリ秒レイテンシー

Qualcomm aptX Voice 超広帯域音声

Qualcomm Aqstic オーディオコーデック・スマートスピーカーアンプ WCD938x・WSA883x

Qualcomm Audio and Voice Communication Suite

Snapdragon Soundの主要コンポーネント

Snapdragon Soundは現在OEMへ提供中で、同技術をサポートする製品は2021年に発売予定。Xiaomiやオーディオテクニカを採用メーカーとして挙げており、Snapdragon Sound対応機器には「Snapdragon Soundバッジ」を付けて購入時に見分けられるようにするという。

このほか、クアルコムはAmazon Musicとの協業を発表。Snapdragon Soundが実現する高音質を紹介するように設計した、Amazon Music HDで聞ける「Snapdragon Soundプレイリスト」を公開した。同プレイリストには、プロデューサー/ミュージシャンSt. Pantherの新しいAmazon Originalの曲「Real Love Take Time」、Allie XとYou Me At SixのAmazon Original楽曲、The Clashのリマスター音源などが含まれる。