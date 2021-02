AMDは、Twitter上でRadeon RX 6000シリーズの新製品を予告した。米国東部標準時で3月3日午前11時に発表するとしており、日本時間に直すと3月4日午前1時。

RX 6000シリーズはすでに「Radeon RX 6900 XT」、「Radeon RX 6800 XT」「Radeon RX 6800」が展開中。予告ツイートのイメージを確認すると、Radeon RX 6000シリーズでは採用例のまだないデュアルファンを搭載していることがわかる。ハイエンドモデルに続くミドルレンジモデルの登場に期待したい。

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk