AMDは9月10日(日本時間)、同社の公式ツイッターアカウントで、次期CPUに採用するとみられる新アーキテクチャ「Zen 3」を10月8日に、次期GPUに採用されるとみられる新アーキテクチャ「RDNA 2」を10月28日に、それぞれ発表すると予告した。

Zen 3世代のRyzenと、RDNA 2世代のRadeonが、10月にも登場することになった。いずれも3月5日に行われた投資家向けカンファレンス「AMD Financial Analyst Day 2020」において、2020年中の投入が予告されていたもの。Zen 3はZen 2に続いて7nmプロセスで製造される見込みで、RDNA 2はハードウェアでレイトレーシング機能をサポートするとみられる。

同社のCEO、Lisa Su氏も「ゲーマーにとって楽しみな秋になる」と投稿しており、製品の詳細に期待が高まる。

It’s going to be an exciting fall for gamers... time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0