日本エイサーは2月16日、スタンダードノートPC「Aspire（アスパイア）」シリーズから、15.6型「A315-23-F38AU/K」を発表した。2月18日に発売し、価格はオープン、店頭予想価格は55,000円前後（税込）。
スタンダードノートPC「Aspire 3」の新モデル。15.6型の液晶ディスプレイは、解像度が1,920×1,080ドット（フルHD）の非光沢パネル。画面を180度まで開けるようになっている。眼精疲労対策として、ブルーライトカット機能「Acer BluelightShield」を搭載。弱・中・強・長時間の4モードを選べる。キーボードはテンキー装備の104キー日本語仕様。
主な仕様は、CPUがAMD Athlon Silver 3050U（2.30GHz）、メモリがDDR4-3,200MHz 8GB（オンボード）、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがAMD Radeonグラフィックス（APU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能はGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.1。インタフェースはUSB 3.2 Type-A Gen1×2、USB 2.0×1、HDMI×1など。バッテリ駆動時間は約9時間。本体サイズは約W363.4×D250.5×H19.9mm、重さは1.72kg。