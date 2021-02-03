キヤノンは2月3日、新人写真家の発掘/育成/支援を目的とした文化支援プロジェクト「写真新世紀」の2021年度（第44回公募）の募集を発表した。3月17日より開始する。写真新世紀の公募は、30周年の節目となる今回で終了となる。

写真新世紀の選考の様子

写真新世紀は1991年からスタートし、今年で30周年を迎えた。今年度は、美術評論家の椹木野衣氏、写真評論家の清水穣氏など、国内外から7名の審査員を迎えて開催する。公募期間は3月17日から5月31日までで、6月に優秀賞選出審査会を開催し、優秀賞7名（組）と佳作14名（組）を選出。11月のグランプリ選出公開審査会でグランプリ1名（組）を決定する。

応募資格は国籍、年齢、経験（プロ/アマチュア）などを問わず、個人またはグループで応募可能。ただし、グループの場合は今後もグループでの活動を継続することが前提となる。応募作品は、過去にコンテストなどで入賞、または入選したことのないオリジナル作品に限り、応募者1名（組）につき1作品。応募は郵送のほか、オンラインによるデジタル作品でも可能。各賞と商品は以下の通り。

グランプリ: 1名（組）優秀賞から選出

奨励金: 100万円（優秀賞奨励金20万円を含む）

副賞: キヤノン製品

2022年における個展開催の権利

優秀賞の全特典

優秀賞: 7名（組）

奨励金: 各20万円

受賞作品展「写真新世紀展 2021」への出展

グランプリ選出公開審査会への参加

「写真新世紀誌」次号での紹介

「写真新世紀」ホームページでの紹介

佳作: 14名（組）