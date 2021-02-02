ダイソンは、「Dyson Supersonic Ionic ヘアドライヤー」と「Dyson Airwrap スタイラー」のレッドカラーモデルを、数量限定で発売した。価格はオープン。ダイソン直営オンラインストアの価格（税込）は、Dyson Supersonic Ionic ヘアドライヤーが42,900円、Dyson Airwrap スタイラーが59,400円で、通常モデルと同額。

Dyson Supersonic Ionic ヘアドライヤー（左）とDyson Airwrap スタイラー（右）に限定カラーのレッドが登場

バレンタインデー・ホワイトデーの時期にあわせて発売された、あざやかなレッドの限定モデル。アタッチメントも特別カラー仕様で、本体と同じく赤い収納ボックスが付属する。通常モデルと機能は同等。直営店、百貨店、家電量販店、コスメセレクトショップ、ヘアサロン、公式オンラインストアなどで販売する。

Dyson Supersonic Ionic ヘアドライヤーは、独自開発のデジタルモーターV9を搭載する、速乾性に定評のあるドライヤー。髪を過度な熱のダメージから守りながら素早く乾かす。Dyson Airwrap スタイラーは、ぬれた髪を乾かしながらスタイリングが行えるカーラーで、髪をコアンダ気流で引き寄せることで、自動的にカールする。

2021年2月1日から、Dyson Supersonic Ionic ヘアドライヤーおよびDyson Airwrap スタイラーは価格が改定された（限定カラー含む）。Dyson Supersonic Ionic ヘアドライヤーは従来価格（49,500円）から6,600円値下げの42,900円、Dyson Airwrap スタイラーは従来価格（64,900円）から5,000円値下げの59,400円となった。

本体サイズと重さは、Dyson Supersonic Ionic ヘアドライヤーがH245×W78×D97mm／697g、Dyson Airwrap スタイラーがH397×W41×D47mm／694g（カーラー装着時）。