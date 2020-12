Epic Gamesは「2020年ホリデーセール」を開催し、12月18日からの2週間、無料ゲームを15日連続で提供すると発表した。無料で入手したゲームも永遠にプレイできるとしており、割引クーポンの配布や最新タイトルのセールも実施中。

12月18日、1日目は都市開発シミュレーションゲーム「シティーズ:スカイライン」を無料配布している。本来は3,090円で販売しているもので、Steamではすべてのレビューで「非常に好評」、最近のレビューでも「圧倒的に好評」を博している大人気タイトル。12月19日午前1時までの期間限定で配布しているので、忘れずに受け取りたい。

さらに、1,480円以上の購入で1,000円オフになるクーポンを無制限に配布している。1,480円以上の対象タイトルを購入するたびに新しく1枚もらうことができ、何度でも利用できる。有効期限は2020年1月7日(アメリカ東部標準時)まで。

セールではUbisoftの最新タイトル「アサシン クリード ヴァルハラ」が最大20%オフ、「ウォッチドッグス レギオン」も25%オフで購入できる。詳細なラインナップはホリデーセール特設ページに詳しい。

