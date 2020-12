Valveが提供するPCゲームプラットフォーム「Steam」にて、「The Game Awards セール」が開催中だ。

The Game Awards セール

「The Game Awards」は、12月11日(日本時間)に開催された、1年間のゲームと開発者をたたえるビデオゲーム業界の祭典。ゲームタイトルの表彰とともに、新作ゲーム情報やアップデート情報も公開された。

「The Game Awards セール」では、『No Man's Sky』を50%オフの3,040円、『Among Us』を20%オフの416円、『Fall Guys: Ultimate Knockout』を20%オフの1,640円で販売するなど、ノミネート作品やほかの注目タイトルを割引価格で販売する。

セールタイトルの一例

なお、「The Game Awards 2020」の「Game of The Year」に輝いたのは『The Last of Us Part II』。プレイヤーを惹きつける重厚なストーリーや、細部までこだわりぬかれた映像美、スリル満点のバトルシステムなど、圧倒的なゲームクオリティで話題を呼んだ超大作だ。

『The Last of Us Part II』は、「Game of The Year」のほか、「Best Game Direction」「Best Narrative」「Best Audio Design」「Innovation in Accessibility」「Best Action/Adventure」「Best Performance」の計7つの賞を受賞した。