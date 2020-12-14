2021年2月6日、7日開催予定の「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」に『D4DJ』より各務華梨、葉月ひまり、高木美佑、進藤あまねの4人がゲスト出演することが発表された。

「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」

「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」には、「#D4DJ_DJTIME BRFES Edition」として、Day1には各務華梨(Happy Around! 明石真秀役)・葉月ひまり(Merm4id 日高さおり役)、Day2には高木美佑(Peaky P-key 犬寄しのぶ役)・進藤あまね(Lyrical Lily 春日春奈役)が出演。各ユニットのDJによるプレイでライブを盛り上げるとのこと。

また、同公演には『D4DJ』からは燐舞曲がステージ出演予定のほか、『BanG Dream!』よりRAISE A SUILEN、ARGONAVIS from BanG Dream!よりGYROAXIA・Fantôme Irisが登場。ブシロード発アーティストが集結する豪華ライブとなっている。なお、燐舞曲 1st Single「prayer[s]」封入のシリアルで応募できるCD特別先行は12月20日23:59まで受付中。

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