スマートフォン向けアプリ『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』(スクフェス) にて『スクフェスAC わいわい！Home Meeting!!』発売日決定記念キャンペーン第2弾が開催中。
期間中、ログインすることでラブカストーンがプレゼントされる「スクフェスAC わいわい！Home Meeting!! 発売日決定記念！ログインボーナス第2弾」を開催。Part1は12月11日から12月17日23:59まで。Part2は12月18日から12月24日23:59まで。
さらに、「スクフェスACHM発売日決定記念！2年生限定BOX勧誘～μ's～」「スクフェスACHM発売日決定記念！2年生限定BOX勧誘～Aqours～」「スクフェスACHM発売日決定記念！3年生限定BOX勧誘～μ's～」「スクフェスACHM発売日決定記念！3年生限定BOX勧誘～Aqours～」が開催。
そして、ショップに期間限定のセットが登場。「スクフェスACHM発売日決定記念！2年生セット～μ's～」「スクフェスACHM発売日決定記念！2年生セット～Aqours～」「スクフェスACHM発売日決定記念！3年生セット～μ's～」「スクフェスACHM発売日決定記念！3年生セット～Aqours～」が登場する。
そのほか、学年限定セットで手に入るチケットを使用することで実施できる特別な勧誘を開催。また、一部MASTER楽曲のAC譜面や、「スクフェスAC譜面再配信」に合わせた限定課題を再配信する。
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