スマートフォン向けアプリ『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』(スクフェス) にて『スクフェスAC わいわい！Home Meeting!!』発売日決定記念キャンペーン第1弾」を開催中。
今回のキャンペーンでは、期間中ログインすることで特別な称号やラブカストーンがプレゼントされる。「スクフェスAC わいわい！Home Meeting!! 発売日決定記念！ログインボーナス第1弾」は各日：ラブカストーン (1個)、期間は12月10日23:59まで。「スクフェスAC わいわい！Home Meeting!! 発売日決定記念！スペシャルログインボーナス」は期間中1回まで「【称号】スクフェスAC わいわい！Home Meeting!!」がプレゼントされる。期間は1月7日23:59まで。
また、『スクフェスAC わいわい！Home Meeting!!』発売日決定を記念してスクフェスAC衣装の部員が再登場。「スクフェスACHM発売日決定記念！1年生限定BOX勧誘～μ's～」「スクフェスACHM発売日決定記念！1年生限定BOX勧誘～Aqours～」は12月11日23:59まで。
そして、ショップに期間限定のセットが登場。「スクフェスACHM発売日決定記念！1年生セット～μ's～」「スクフェスACHM発売日決定記念！1年生セット～Aqours～」は12月11日23:59まで。
続けて、1年生セットで手に入るチケットを使用することで実施できる特別な勧誘を開催し、一部MASTER楽曲のAC譜面を再配信。さらに、「スクフェスAC譜面再配信Part1」に合わせて限定課題を配信する。最後に、過去に配信したアイテムなどをシールSHOPにて再配信している。
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