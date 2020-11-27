Amazon.co.jpは11月27日から5日間、大型セール「Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー」を開催します（12月1日23時59分に終了）。このセールで、PFUの高級キーボード「PFU HHKB」シリーズが割引販売されています（価格は税込）。
セールに登場しているのは、HHKBのフラッグシップモデル「HHKB Professional HYBRID Type-S」（通常価格から約2,000円オフ）や、Bluetooth対応モデル「PFU HHKB Professional BT」の日本語配列モデル（通常価格から約4,000円オフ）、Mac向け廉価モデル「PFU Happy Hacking Keyboard Lite2 for Mac」（通常価格から約2,000円オフ）など。また、HHKBの上位モデル「PFU HHKB Professional2 Type-S」白の無刻印モデルは、参考価格29,700円から8,310円割り引いた21,390円となっています。
|価格は税込。通常/参考価格は商品ページ上の表記のほか、同一製品の値動きを確認できるChrome拡張ツール「Keepa」で確認した直近3カ月の価格を参考にしています