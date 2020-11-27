マウスコンピューターが展開するゲーミングPCブランド「G-Tune」は、日本テレビ放送網のeスポーツ応援番組「eGG（エッグ）」によるeスポーツ大会への協賛を発表した。人気FPSゲーム『VALORANT』を採用した賞金総額100万円の招待制大会「eGG esports challenge『G-Tune VALORANT INVITATIONAL』」を、2020年12月20日にオンライン開催する。
VALORANTの強豪チームを招くオンラインでの大会開催に、G-Tuneが協賛する。大会は国内の大型大会成績上位4チーム＋ファン投票4チーム、合計8チームを招待して実施。賞金総額は100万円。大会の参加チーム・ルール・配信情報などの最新情報は、公式サイト（https://eggchallenge.jp/g-tune-valorant2020/）や公式Twitter（https://twitter.com/eggechallenge?s=11）で順次発表していく予定だ。
- eGG esports challenge『G-Tune VALORANT INVITATIONAL』開催概要
- 主催：日本テレビ放送網株式会社 e スポーツ応援番組「eGG」
- 協賛：G-Tune（株式会社マウスコンピューター）
- 協力：インテル株式会社
- ゲームタイトル：『VALORANT（ヴァロラント）』
- 日程：2020年12月20日（日）
- 優勝賞金総額：100万円（1位70万円、2位30万円）