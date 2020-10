eスポーツイベント「RAGE」は、スマートフォン向けゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の賞金付き大会「RAGE プロジェクトセカイ 2020 Winter powered by AQUOS」を開催する。トップスポンサーには、シャープを迎えることが決まった。

RAGE プロジェクトセカイ 2020 Winter powered by AQUOS

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』は、セガとCraft Eg gg/Colorful Paletteの協業によるスマートフォン向けリズムゲーム。さまざまな想いを抱えた20人の少年少女たちが、ある日セカイに迷い込み、初音ミクたちと一緒に物語と音楽を紡いでいく。リズムゲームでプレイできる楽曲は、定番曲から最新の人気曲、さらに書き下ろし楽曲まで多数収録。すでにユーザー数200万人を突破しているという。

RAGEでは、11月22日よりオンライン一次予選を開始。オンライン一次予選、二次予選を経て、25名の選手が12月13日に行われるオフライン決勝大会に進出する。優勝賞金総額は100万円。

また、『通天閣×初音ミク Collaboration 2018』などのビジュアルを手掛けたイラストレーター・村上ゆいち氏による今大会の公式ビジュアル「 初音ミク RAGE プロジェクトセカイ 2020 ver.」も発表。大会をイメージし、eスポーツのスポーティーな衣装を身にまとい、ゲーム内に登場するノーツや、スマートフォンをスワイプした手の軌跡などが躍動感溢れるイラストが描かれている。

そのほか、eStreamより、大会の公式ビジュアルを使用した限定グッズも販売予定だ。

大会の公式ビジュアル

スケジュールは、オンライン一次予選が11月22日12時から11月24日23時59分まで、オンライン二次予選が11月28日20時から11月29日23時59分まで。準々決勝、準決勝、決勝は12月13日に都内のスタジオで開催を予定する。プレイヤーランク15以上で、課題曲のMASTERを開放していることが参加条件。

トップスポンサーにはシャープが就任

(C) SEGA / (C) Craft Egg Inc. Developed by Colorful Palette / (C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net piapro All rights reserved.