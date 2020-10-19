富士通クライアントコンピューティングは10月19日、若年層をターゲットに、デザイン性を高めた13.3型ノートPC「LIFEBOOK CH」シリーズ2モデルを発表した。12月10日に発売予定で、価格はオープン。店頭予想価格は税別150,000円強から。
「LIFEBOOK CH」シリーズは、情報収集ツールとして主にスマートフォンをメインに使う20代のユーザーをターゲットとした13.3型ノートPC。本体の軽量化・薄型化による持ち運びやすさや、デザイン面を意識して開発された。
本体は筐体素材の見直しで軽量化を図り、キーボード、I/Oコネクタ、バッテリを重ねない内部レイアウトにより薄型化も実現。インタフェースにもこだわり、テレワーク時の外部モニターとしても使えるHDMI入力/出力端子を搭載したほか、マイクも4基を装備。Windows Hello対応の顔認証Webカメラや、Thunderbolt 4対応USB4ポートも2基備えた。
ラインナップは、上位モデル「CH90/E3」と、スタンダードモデル「CH75/E3」の2モデル。いずれもプロセッサやメモリ容量、インタフェースなどは同等だが、ストレージ容量がCH90/E3では512GB SSD、CH75/E3では256GB SSDとなる。また、ディスプレイはCH90/E3が有機EL、CH75/E3がIGZO液晶を採用する。
デザイン面では、これまではノートPCの天板中央に刻印していた、FMVの「インフィニティマーク」を、天板の隅に配置。また、CH90/E3ではダークシルバー、カーキの2色を、CH75/E3ではベージュゴールド、モカブラウンの2色を揃え、1色につき10種類の部品を調色して全体のカラーを整えたという。
CH90/E3の主な仕様
- OS：Windows 10 64bit
- CPU：Intel Core i5-1135G7
- メモリ：8GB
- ストレージ：512GB PCIe SSD
- グラフィックス：Intel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：―
- ディスプレイ：13.3型有機EL（1,920×1,080ドット）
- 通信：Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）、Bluetooth 5.0
- インタフェース：Thunderbolt 4 USB4 Gen3 Type-C（PD、DisplayPort Alt Mode対応）×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、HDMI入力/出力×1、3.5mmイヤホンジャックなど DisplayPort Alt Mode対応）×2（右側面×1、左側面×1）、 USB3.2（Gen1）Type-A×1（右側面（電源オフUSB充電機能付））
- サイズ：W307×D207×H15.8mm
- 重さ：約1.2kg以下（※正確な数値は測定中）
- バッテリー駆動時間：約13時間以上（※正確な数値は測定中）
- 店頭モデルの予想価格：税別170,000円強
CH75/E3の主な仕様
- OS：Windows 10 64bit
- CPU：Intel Core i5-1135G7
- メモリ：8GB
- ストレージ：256GB PCIe SSD
- グラフィックス：Intel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：―
- ディスプレイ：13.3型ワイド液晶（1,920×1,080ドット）
- 通信：Wi-Fi 6（IEEE802.11a / b / g / n / ac / ax）、Bluetooth 5.0
- インタフェース：Thunderbolt 4 USB4 Gen3 Type-C（PD、DisplayPort Alt Mode対応）×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、HDMI入力/出力×1、3.5mmイヤホンジャックなど DisplayPort Alt Mode対応）×2（右側面×1、左側面×1）、 USB3.2（Gen1）Type-A×1（右側面（電源オフUSB充電機能付））
- サイズ：W307×D207×H15.8mm
- 重さ：約999g以下（※正確な数値は測定中）
- バッテリー駆動時間：約13時間以上（※正確な数値は測定中）
- 店頭モデルの予想価格：税別150,000円強