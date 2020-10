スマートフォン向けアプリ『ラグナロク マスターズ』がフェスガチャ「銀河の守り人」を開催した。

フェスガチャ「銀河の守り人」では、“衛兵”の気高さを表現した衣装「銀河の秩序・星雲」や「銀河の祈り・月光」をはじめ、「星見の瞳」や「星河のサークレット」など星をテーマにしたアイテムがラインナップされている。

あわせて、炎がテーマの「炎魂武具」(武器や盾の外観装備)が手に入る「炎魂武具交換チケット」や過去に登場した人気の衣装も再登場している。フェスガチャ販売期間は11月4日11:59まで。

