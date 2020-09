スマートフォン向けゲーム『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』の生配信「クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z スペシャル生配信!」が9月26日、開催された。

当日は声優の相羽あいな、美波わかながMCとして登場、さらにスペシャルゲストで「しんちゃん」も参加いただき、ゲームの最新情報や、『クレヨンしんちゃん』の最新作『映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』にちなんだ「ラクガキ」企画などが行われた。

また、生配信内で行った「きんのたま争奪!シンクロバトル!」にてMCの相羽と美波が正解し、手に入れたきんのたま「合計280こ」がユーザー全員にプレゼントされる。

また『カスカベランナ―Z』のユーザー数が100万人突破したことを、記念して『カスカベランナ―Z』公式Twitterにてリツイートキャンペーンを実施。『カスカベランナ―Z』の公式Twitterをフォロー&該当ツイートをリツイートすることで抽選で5名に、「カスカベランナ―Z オリジナルミニサコッシュ」がプレゼントされる。期間は10月3日23:59まで。

また、今後のゲーム内アップデートやイベントについても発表された。「フレンド機能追加」(時期未定)で、フレンドのスコアなどを確認できる機能を実装予定。そのほか、「ハーフアニバーサリーイベントの実施」「ユーザー数100万人突破記念イベントの実施」を予定している。

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2020

(C)bushiroad All Rights Reserved.

Developed by UniqueWave Co., LTD.