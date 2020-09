アーテックは、ロックマンの“体感型”ゲームをつくるプログラミング学習キット『メイクロックマン』のクラウドファンディングを「Makuake」にて開始した。通常価格は22,550円(以下、すべて税込、送料込み)。

『メイクロックマン』は、『ロックマン』のゲームを自分の手でつくりあげるプログラミング学習キット。キットには、『ロックマン』の“体感型”コントローラーを組み立てられる『アーテックロボ2.0』の専用ロボットパーツが付属する。

キットでは、大手教育会社『学研』の解説書によって、プログラミングの基礎から本格的なゲームプログラミングまで、各ステージをクリアしていく感覚で楽しく段階的に学習できるという。

最初は、画面内のみでのプログラミングを行うが、中盤からはアーテックロボ2.0でロックバスター型体感コントローラーを制作し、自分の腕に装着してロックマンを操作する、体感型のゲームを作成する。原作と同じキャラクターの画像やBGMを使用した、プログラミング学習専用のデータもダウンロード可能だ。

先着50名限定の「超早割」は20%オフの18,040円、先着100名限定の「早割」は10%オフの20,295円、先着350名限定の「Makuake割」は1,000円オフの21,550円で提供する。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.