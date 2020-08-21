RAZER Japanは、ゲーミングノートPC「Razer Blade」を対象とした「2020年RAZER BLADE SUMMER キャンペーン」を8月21日から開催する。
「2020年RAZER BLADE SUMMER キャンペーン」では、期間中に対象製品を購入した場合、「Razer Laptop Stand Chroma」「Razer Viper Ultimate（充電ドックなし）」「Razer Hammerhead True Wireless」「Razer Rogue Backpack V2 15.6inch」「STEAM プリペイドカード 10,000円分（5000円分 x2枚）」のうち、1つをもれなくプレゼント。
対象製品は、Razer Blade Stealth 13 型（2020年6月末発売モデル）の「RZ09-03102J22-R3J1 / RZ09-03102J52-R3J1」、Razer Blade 15型（2020年6月末発売モデル）の「RZ09-03289J21-R3J1 / RZ09-03286J22-R3J1 / RZ09-03287J22-R3J1 / RZ09-03287J72-R3J1 / RZ09-03304J42-R3J1 / RZ09-03305J43-R3J1 / RZ09-03305J53-R3J1 / RZ09-0330QEM3-R3J1」、Razer Blade Pro 17 型（2020年7月上旬発売モデル）の「RZ09-03297J42-R3J1 / RZ09-03295J42-R3J1 / RZ09-03295J63-R3J1」。購入対象期間は2020年8月21日から2020年9月22日まで。応募受付期間は2020年8月21日から2020年9月30日まで。応募方法などの詳細は特設ページを参照。