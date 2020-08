米NVIDIAが、新製品発表イベントの予告とみられるティザーサイトを公開した。ハッシュタグ「#UltimateCountdown」(#究極のカウントダウン)とともに、カウントダウンが開始されている。

米NVIDIAが公開したティザーページ

ティザーサイトには、「21 days. 21 years. Before we enter the future, join us to celebrate the biggest breakthroughs in PC gaming since 1999.」と書かれている。21年前の1999年には、初のGeForce製品「NVIDIA GeForce 256」が登場しており、“1999年以来のブレイクスルー”ということで、NVIDIAが2020年5月に発表した「Ampere」アーキテクチャを基にした個人向けのGPU新製品が発表されるとみる海外メディアもある。現在、Ampereアーキテクチャ採用GPUはデータセンターなど法人利用に向けた製品のみが出されている。

ティザーサイト内のカレンダー登録ボタンをクリックすると、アメリカ太平洋時間で9月1日9時~10時(日本時間9月2日深夜1時~2時)に開催されるSpecial Eventがカレンダーに登録される(Googleカレンダーの場合。カウントダウンの日付とも整合する)。NVIDIA GeForceのTwitterアカウント(@NVIDIAGeForceJP)でも情報が随時公開されているので、気になるかたはチェックしておくとよさそうだ。