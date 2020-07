スマートフォン向けゲームアプリ『名探偵コナンランナー 真実への先導者[コンダクター]』にてイベント「夏祭り」と特効キャラクターガチャが開催中。

イベント「夏祭り」は、協力型のイベントとなっており、「SR【夏祭り】鈴木園子」(プレイキャラ/サポートキャラ)やダイヤ、ガチャチケット等を獲得することができる。

また、特攻キャラクターの「SSR【夏祭り】服部平次」(プレイキャラ/サポートキャラ)、「SSR【夏祭り】遠山和葉」(プレイキャラ/サポートキャラ)を編成してプレイするとイベントが進めやすくなる。

(C) 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C) bushiroad All Rights Reserved.・Ambition co.,Ltd.