Xiaomiは、エコシステム製品のグローバル向け発表イベントを、日本時間7月15日21時からオンラインで開催する。

Xiaomiは同社が出資したパートナー企業と共同開発した製品を、シャオミブランドで売り出す「Mi Ecosystem」戦略を採っている。これによりスマートフォン以外のIoT製品や生活家電(スマート家電)市場などへも参入を果たし、これらインターネットにつながる製品群を連携するMi Homeというプラットフォームも提供している。

今回発表される製品は不明だが、グローバルサイトなどで公開されているティザー画像を見る限り、スマートバンド「Mi Band」や完全ワイヤレスイヤホン、電動キックボードなどの製品が登場しそうだ。

発表会の様子はTwitterのほか、FacebookやYouTubeでもライブ配信される。

Ready to see our new amazing ecosystem products? 🤩

The #SmartLivingForEveryone livestream takes place on July 15th. Stay tuned!" https://t.co/j9Jp2oDTDg