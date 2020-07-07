ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、BTO対応のデスクトップPCやノートPC、PCパーツ、周辺機器を割安で販売する「サマーセール」を実施中だ。期間は2020年8月4日14時まで。サマーセール対象製品の一例は以下の通り。

15.6型スタンダードノートPC「STYLE-15FH043-C-UCEL」

  • STYLE-15FH043-C-UCEL

  • 価格：43,980（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Celeron N4100（1.10GHz）
  • メモリ：8GB（4GB×2）
  • ストレージ：480GB SATA SSD
  • グラフィックス：Intel UHD Graphics 600（CPU内蔵）
  • ディスプレイ：15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢
  • 光学ドライブ：なし
  • 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 5.0
  • バッテリー駆動時間：約5.7時間
  • 本体サイズ：約W361×D256×H32（突起部含まず）
  • 重さ：約2.01kg

ミドルタワー型ゲーミングデスクトップPC「LEVEL-R040-i7-RJA」

  • LEVEL-R040-i7-RJA

  • 価格：128,980（税別）
  • OS：Windows 10 Home 64bit版
  • CPU：Intel Core i7-9700（3.00GHz）
  • メモリ：16GB（8GB×2）
  • ストレージ：480GB SATA SSD、2TB SATA HDD
  • グラフィックス：GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
  • 通信機能：Gigabit Ethernet
  • 本体サイズ：約W190×D477×H432