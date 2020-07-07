ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、BTO対応のデスクトップPCやノートPC、PCパーツ、周辺機器を割安で販売する「サマーセール」を実施中だ。期間は2020年8月4日14時まで。サマーセール対象製品の一例は以下の通り。
15.6型スタンダードノートPC「STYLE-15FH043-C-UCEL」
- 価格：43,980（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Celeron N4100（1.10GHz）
- メモリ：8GB（4GB×2）
- ストレージ：480GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 600（CPU内蔵）
- ディスプレイ：15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 5.0
- バッテリー駆動時間：約5.7時間
- 本体サイズ：約W361×D256×H32（突起部含まず）
- 重さ：約2.01kg
ミドルタワー型ゲーミングデスクトップPC「LEVEL-R040-i7-RJA」
- 価格：128,980（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-9700（3.00GHz）
- メモリ：16GB（8GB×2）
- ストレージ：480GB SATA SSD、2TB SATA HDD
- グラフィックス：GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
- 通信機能：Gigabit Ethernet
- 本体サイズ：約W190×D477×H432