BBIXは7月3日、L2IXサービス経由で複数の大手クラウドサービス事業者との閉域接続を実現する「BBIXマルチクラウド接続サービス」の提供を7月から開始すると発表した。

まずは東京都内の接続拠点を対象にAzureに接続する「BBIXマルチクラウド接続サービス for Microsoft Azure ExpressRoute」と、アリババ・クラウド・ジャパンサービスおよびSBクラウドのAlibaba Cloudへ接続する「BBIXマルチクラウド接続サービス for Alibaba Cloud」、さくらインターネットのさくらのクラウドに接続する「BBIXマルチクラウド接続サービス for さくらのクラウド」の、3つのクラウドサービスとの接続を開始。

これにより、法人顧客に対して高セキュリティ、低遅延、かつ拡張性のあるクラウド向け接続サービスを提供するほか、2020年後半には接続可能なクラウドサービスのラインアップを追加していく予定だ。