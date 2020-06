カシオマーケティングアドバンスは6月15日、カシオの電子辞書「EX-word」(エクスワード)と「リラックマ」の2020年版コラボレーションモデルを発売した。カシオ公式オンラインショッピングサイト「e-casio」で販売する。価格は44,900円~(税込)。

天板に「リラックマ」をあしらったコラボレーションモデル。2回目のコラボレーションモデルとなり、デザインは、リラックマ・スタンダード、リラックマ・フラワー、リラックマ Happy life with Rilakkuma、リラックマ Happy life with Rilakkuma2、リラックマ スタンダード_モノクロの5種類となる。

リラックマ Happy life with Rilakkuma

リラックマ Happy life with Rilakkuma2

リラックマ スタンダード_モノクロ

ベースモデルはWi-Fi対応の2020年モデルで、収録されているコンテンツのほか、自分に必要な語学コンテンツ(別売)のダウンロード追加にも対応。

各シリーズで追加されたモデルは、小・中学生向けモデル「XD-SX3800」と高校生向けモデル「XD-SX4800」がリラックマ Happy life with Rilakkuma、リラックマ Happy life with Rilakkuma2。英語モデル「XD-SX9800」と外国語モデルがリラックマ・スタンダード、リラックマ・フラワー。生活・教養モデル「XD-SX6500」がリラックマ スタンダード_モノクロ。

