定額制動画配信(SVOD)サービス「Hulu」を展開するHJホールディングスは6月5日、都度課金(TVOD)して作品をレンタル / 購入できる「Huluストア」を発表した。6月10日にサービスを開始する。HuluのSVOD会員のみ利用可能。

Huluストアでは、HuluのSVODサービスで提供できない最新映画や音楽ライブなどをラインナップする。「AI崩壊」、「Diner ダイナー」、「グリーンブック」などのほか、7月3日からは第72回カンヌ国際映画祭で最高賞となるパルム・ドール賞に輝いた「パラサイト 半地下の家族」も配信予定。

レンタル期間はレンタル後30日間で、価格や視聴期限は作品によって異なる。作品はダウンロードも可能で、その場合オフライン環境でも視聴可能。なお、サービス開始当初はレンタルのみの提供で、作品の購入は2020年夏以降にサービスを提供予定。

レンタル / 購入した映像は、対応PCやスマートフォン、タブレットなどのほか、インターネット接続したテレビ、Amazon Fire TV、PlayStation4、Chromecastなどのデバイスでも視聴できる(SVODサービスの対応機器と同じ)。

AI崩壊

Diner ダイナー

グリーンブック

パラサイト 半地下の家族

(c)2019 「Diner ダイナー」製作委員会

(c)2019 映画「AI崩壊」製作委員会

(c)2019 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

(c)2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED