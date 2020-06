DJ×アニメ×ゲームのプロジェクト『D4DJ』初となる無観客ライブ「ロストディケイド & D4DJ Groovy Mix Presents ONLINE LIVE」が、2020年3月27日にSHOWROOMにて無料生配信。5ユニット19名のキャストによる音楽ライブがオンライン上で展開された。

「ロストディケイド & D4DJ Groovy Mix Presents ONLINE LIVE」

出演者は、Happy Around!(愛本りんく役の西尾夕香、明石真秀役の各務華梨、大鳴門むに役の三村遙佳、渡月 麗役の志崎樺音)、Peaky P-key(山手響子役の愛美、犬寄しのぶ役の高木美佑、笹子・ジェニファー・由香役の小泉萌香、清水絵空役の倉知玲鳳)、Photon Maidenから出雲咲姫役の紡木吏佐、花巻乙和役の岩田陽葵、福島ノア役の佐藤日向、Merm4id(瀬戸リカ役の平嶋夏海、水島茉莉花役の岡田夢以、日高さおり役の葉月ひまり、松山ダリア役の根岸 愛)、燐舞曲(青柳 椿役の加藤里保菜、月見山 渚役の大塚紗英、矢野緋彩役のもものはるな、三宅葵依役のつんこ)。

今回のライブでは、『D4DJ』の5ユニットがそれぞれの個性を発揮。トップバッターの燐舞曲(ロンド)は、ロック系のサウンドをクールに決めてみせ、2番手のPhoton Maiden (フォトンメイデン)は、シンクロしたキレのあるダンスでSHOWROOMを沸かせる。3番手のPeaky P-key (ピーキーピーキー)は尖った音楽で視聴者を震撼させ、4番手のMerm4id (マーメイド)は、安定感抜群のパフォーマンスと、時折見せるセクシーな仕草で視聴者を虜にした。

ラストに登場したHappy Around! (ハッピーアラウンド!)は、カバー曲を含む合計7曲を披露。「曲から曲へ次々と繋いでいく」DJならではのパフォーマンスで、配信を見ている方々のボルテージを最後まで上昇させ続けた。

その他、配信中には、2020年4月26日・27日に開催予定の「D4DJ 4th LIVE」ライブキービジュアルやD4DJ 1stアルバム 『Direct Drive!』描き下ろしジャケットイラストの公開、同プロジェクトのアプリ『D4DJ Groovy Mix』の事前登録が50万人を突破し、スーパーマーケットなどでよく耳にする「呼び込み君」のDJアレンジが実装されること、そして「呼び込み君」のりんく・響子ボイス版プレゼントキャンペーンの実施といった、新情報の告知も行われた。広がり続ける『D4DJ』の世界に今後も注目だ。

なお、「ロストディケイド & D4DJ Groovy Mix Presents ONLINE LIVE」は後日、アーカイブ配信を実施。詳細は決まり次第、発表となる。

●「ロストディケイド & D4DJ Groovy Mix Presents ONLINE LIVE」セットリスト



<燐舞曲(ロンド)>

1.カレンデュラ

2.瞬動-movement-

<Photon Maiden(フォトンメイデン)>

3.Here’s the light

4.Photon Melodies

<Peaky P-key(ピーキーピーキー)>

5.Let’s do the ‘Big-Bang!

’ 6.電乱★カウントダウン

<Merm4id(マーメイド)>

7.ING

8.Floor Killer

<Happy Around!(ハッピーアラウンド!)>

9.ココロオドル

10.ムーンライト伝説

11.DAYS

12.恋愛レボリューション21

13.Cosmic CoaSTAR

14.Direct Drive!

15.Dig Delight!



Photo:福岡諒祠

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.