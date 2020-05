富士通クライアントコンピューティング(FCCL)は5月25日、“新しい生活様式”への変化をサポートする特別プロジェクト「FMVで、新しい日常へ。Go, The New Normal. BY FMV」を開始した。これにともない、オープニングキャンペーンとして特別プレゼントを贈呈するTwitterキャンペーンを実施する。

同プロジェクトは、「STUDY」、「WORK」、「LIFE」、「PLAY」の4ジャンルでスペシャルサイトを開設し、「ニューノーマル(新常態)」への最適化に必要なコンテンツや情報発信を行うもの。

キャンペーン第1弾「STUDY」では、小学3年生以上の子ども(小・中学生)を対象としたプログラミングのオンライン個別指導「D-SCHOOL」1年間無料利用権のA賞とB賞が、合計10名に贈呈される。

内訳は、A賞がマイクラッチコース + ジュニアプログラミング検定資格対策、B賞がゲーム制作コース + ジュニアプログラミング検定資格対策。受講開始日および受講可能期間は2020年8月1日~2021年7月31日、受講時間は1回60分×2回/月×12ヶ月(受講日指定可)。

第2弾「WORK」では、A賞として快感テレワーク改造資金10万円分商品券(5名)、B賞として快感テレワークギアセット(5名)が贈呈される。B賞のギアセットは、電子ペーパー「QUADERNO」、パーソナルドキュメントスキャナ「ScanSnap」、および「ワイド液晶ディスプレイ」。

キャンペーンへ応募するには、FMV公式Twitterアカウント(@fmworld_biz)をフォローした上で、対象の投稿をリツイートすることで応募完了となる。当選者へのみFMVの公式Twitter(@fmworld_biz)からTwitterのダイレクトメッセージ機能にて連絡があるという。

応募期間は、第1弾「STUDY」が2020年5月25日~6月21日(23時59分まで)。第2弾「WORK」が2020年6月1日(12時)~6月28日(23時59分まで)。第3弾「PLAY」が2020年6月15日(12時)~7月12日(23時59分まで)、第4弾「LIFE」が2020年6月29日(12時)~7月26日(23時59分まで)。

なお、第3弾「LIFE」、第4弾「PLAY」のプレゼントは後日発表される。