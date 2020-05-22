各社がAMD B550マザーボードを発表 - PCIe 4.0対応でZen 2ベースRyzen向け

先日Ryzen 3 3100/3300と同時に詳細が公開されていたAMDの新チップセット「AMD B550」だが、これを搭載したマザーボードの新製品が主要各社から一斉に発表された。販売の開始時期については、当初から予告のあった通り6月16日以降になる見込み。

AMD B550チップセットとは？

AMD B550は、Zen 2ベースの第3世代Ryzen向けに、エントリーからメインストリームクラスをカバーするAM4プラットフォームの新チップセット。上位チップセットのAMD X570と同様にPCI Express 4.0をサポートし、既存のAMD B450チップセットを置き換えるモデルと位置づけられる。

AMD B550の対応CPUシリーズをまとめた表。12nmプロセスのRyzenには非対応なので注意

ASUS

ASUSのAMD B550チップセット搭載のマザーボード新製品は計11モデル。ゲーマー向けの「ROG STRIXシリーズ」が4モデル、ゲーマー向けの高耐久シリーズである「TUF GAMINGシリーズ」が3モデル、メインストリーム向けの「PRIMEシリーズ」が4モデルというラインナップだ。

ROG STRIXシリーズ4モデルのラインナップは以下の通りで、共通の特徴として、PCIe 4.0対応、Intel 2.5G LAN、BIOS FlashBack機能、HDMI 2.1出力、Aura Sync対応など。

ASUS「ROG STRIX B550-E GAMING」

TUF GAMINGシリーズ3モデルのラインナップは以下の通りで、共通の特徴として、PCIe 4.0対応、Realtek 2.5G LAN、BIOS FlashBack機能、HDMI 2.1/DisplayPort 1.2出力、Aura Sync対応など。

ASUS「TUF GAMING B550-PLUS」

PRIMEシリーズ4モデルのラインナップは以下の通りで、共通の特徴として、PCIe 4.0対応、HDMI 2.1出力など。

ASRock

ASRockのAMD B550チップセット搭載のマザーボード新製品は計12モデル。エントリーからプレミアムクラスまで幅広いラインナップを用意し、フォームファクタもATXやマイクロATXだけでなく、小型PC向けのMini-ITXまで柔軟に取りそろえる。ラインナップは以下の通り。

GIGABYTE

GIGABYTEはAMD B550チップセット搭載のマザーボード新製品として、日本ギガバイトが国内導入予定モデルを計8モデル発表している。電源回路にこだわるなど同社らしいラインナップで、ラインナップは以下の通り。