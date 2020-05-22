各社がAMD B550マザーボードを発表 - PCIe 4.0対応でZen 2ベースRyzen向け

先日Ryzen 3 3100/3300と同時に詳細が公開されていたAMDの新チップセット「AMD B550」だが、これを搭載したマザーボードの新製品が主要各社から一斉に発表された。販売の開始時期については、当初から予告のあった通り6月16日以降になる見込み。
AMD B550チップセットとは？
AMD B550は、Zen 2ベースの第3世代Ryzen向けに、エントリーからメインストリームクラスをカバーするAM4プラットフォームの新チップセット。上位チップセットのAMD X570と同様にPCI Express 4.0をサポートし、既存のAMD B450チップセットを置き換えるモデルと位置づけられる。
ASUS
ASUSのAMD B550チップセット搭載のマザーボード新製品は計11モデル。ゲーマー向けの「ROG STRIXシリーズ」が4モデル、ゲーマー向けの高耐久シリーズである「TUF GAMINGシリーズ」が3モデル、メインストリーム向けの「PRIMEシリーズ」が4モデルというラインナップだ。
ROG STRIXシリーズ4モデルのラインナップは以下の通りで、共通の特徴として、PCIe 4.0対応、Intel 2.5G LAN、BIOS FlashBack機能、HDMI 2.1出力、Aura Sync対応など。
- 「ROG STRIX B550-E GAMING」（ATX サイズ）
- 「ROG STRIX B550-F GAMING(WI-FI)」（ATX サイズ）
- 「ROG STRIX B550-F GAMING」（ATX サイズ）
- 「ROG STRIX B550-I GAMING」（Mini-ITX）
TUF GAMINGシリーズ3モデルのラインナップは以下の通りで、共通の特徴として、PCIe 4.0対応、Realtek 2.5G LAN、BIOS FlashBack機能、HDMI 2.1/DisplayPort 1.2出力、Aura Sync対応など。
- 「TUF GAMING B550-PLUS」（ATX サイズ）
- 「TUF GAMING B550M-PLUS(WI-FI)」（ATX サイズ）
- 「TUF GAMING B550M-PLUS」（ATX サイズ）
PRIMEシリーズ4モデルのラインナップは以下の通りで、共通の特徴として、PCIe 4.0対応、HDMI 2.1出力など。
- 「PRIME B550-PLUS」（ATX サイズ)
- 「PRIME B550M-A(WI-FI)」（microATX サイズ）
- 「PRIME B550M-A」（microATX サイズ）
- 「PRIME B550M-K」（microATX サイズ）
ASRock
ASRockのAMD B550チップセット搭載のマザーボード新製品は計12モデル。エントリーからプレミアムクラスまで幅広いラインナップを用意し、フォームファクタもATXやマイクロATXだけでなく、小型PC向けのMini-ITXまで柔軟に取りそろえる。ラインナップは以下の通り。
- 「B550 Taichi」（ATX サイズ）
- 「B550 Extreme4」（ATX サイズ）
- 「B550 Steel Legend」（ATX サイズ）
- 「B550 Pro4」（ATX サイズ）
- 「B550 PG Velocita」（ATX サイズ）
- 「B550 Phantom Gaming 4/ac」（ATX サイズ）
- 「B550 Phantom Gaming 4」（ATX サイズ）
- 「B550 Phantom Gaming-ITX/ax」（Mini-ITX サイズ）
- 「B550M Steel Legend」（マイクロATX サイズ）
- 「B550M Pro4」（マイクロATX サイズ）
- 「B550M-HDV」（マイクロATX サイズ）
- 「B550M-ITX/ac」（Mini-ITX サイズ）
GIGABYTE
GIGABYTEはAMD B550チップセット搭載のマザーボード新製品として、日本ギガバイトが国内導入予定モデルを計8モデル発表している。電源回路にこだわるなど同社らしいラインナップで、ラインナップは以下の通り。
- 「B550 AORUS MASTER」（ATX サイズ）
- 「B550 AORUS PRO AC」（ATX サイズ）
- 「B550 AORUS ELITE」（ATX サイズ）
- 「B550 VISON D」（ATX サイズ）
- 「B550I AORUS PRO AX」（ATX サイズ）
- 「B550M AORUS PRO」（マイクロATX サイズ）
- 「B550M AORUS ELITE」（マイクロATX サイズ）
- 「B550M S2H」（マイクロATX サイズ）