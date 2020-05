米Microsoftが2020年のホリデーシーズンに発売予定の、次世代ゲーム機「Xbox Series X」。Xbox公式Twitterアカウントは、現地時間5月7日午前8時(日本時間5月8日0時)から配信する「InsideXbox 」において、Xbox Series Xのゲームプレイ動画を公開すると発表した。

同イベントでどのようなゲームタイトルが登場するのか、現時点では明らかになっていないが、Ubisoft NordicがMicrosoftのツイートを引用する形で「Assassin’s Creed Valhalla」のゲームプレイトレイラーを公開するとツイートしている。

Microsoftはこれまで、Xbox Series Xのスペックや互換性、ハードウェア仕様に関する情報を公開してきており、いよいよゲームプレイ動画がお披露目となる。

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.



Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX