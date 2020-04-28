Googleは、4月29日から5月6日のゴールデンウィーク期間中の8日間、家で音楽を楽しめるプログラム「YouTube Music Week STAY HOME #WITHME」をYouTubeで実施する。
プログラムは、国内アーティスト、音楽レーベルの協力のもと、合計49組のアーティストが参加。それぞれのYouTube公式アーティストチャンネルで、コンサート映像などのコンテンツが毎日プレミア公開される。タイムテーブルや追加の参加アーティストなど、プログラムの詳細については「YouTube Japan 公式 Twitter」で随時更新するという。
なお、1回限りの公開となる動画もあるため、Googleでは見たいアーティストのチャンネル登録やプレミア公開のリマインダー設定を推奨している。
参加予定アーティスト（五十音順）は以下の通り。
AI / 阿部真央 / 絢香 / 家入レオ / 井上苑子 / iri / w-inds. / UVERworld / 内田彩 / EGO-WRAPPIN' / m-flo / Aimer / 大黒摩季 / 大塚 愛 / 大原櫻子 / THE ORAL CIGARETTES / オメでたい頭でなにより / COLOR CREATION / 倉木麻衣 / くるり / ゲスの極み乙女。 / コブクロ / コレサワ / ZARD / Saucy Dog / さユり / SHE’S / ジェニーハイ / 女王蜂 / Superfly / スカイピース / スキマスイッチ / 2PM / ナオト・インティライミ / ナナヲアカリ / Nulbarich / 秦 基博 / BAND-MAID / 04 Limited Sazabys / BRADIO / FLOW / BABYMETAL / 変態紳士クラブ / 三浦大知 / MIYAVI / moumoon / 吉田山田 / Lead / Reol