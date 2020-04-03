ヴイエムウェアは4月2日、VMworld 2019 U.S.およびVMworld 2019 Europeで発表した、デジタル ワークスペース プラットフォーム「VMware Workspace ONE Intelligent Hub」の新機能の一般提供開始を発表した。

新機能のiOS、Android、Windows 10、macOSなど、あらゆるプラットフォームで利用可能なオンボーディング オプションにより、新規採用者が入社前から業務開始に向けた準備を行うことを可能にする。

Workspace ONE Intelligent Hub Passportは、社員は個人所有または社有のモバイルデバイス上のIntelligent Hubアプリを使ったオフィスへの入室を可能にする。

Workspace ONE Cardsは、名刺を撮影することで、名刺情報の保存と管理ができる機能。詳細情報は、Intelligent Hubの連絡先に自動で追加される。

Intelligent Hubに新設された「For You」タブは、社員に対する情報提供の簡素化とアプリの利用体験をパーソナライズする。社員の担当職務や勤務場所、アプリの利用傾向に応じて、一人ひとりに対して最も関連性の高い通知がポップアップ表示する。