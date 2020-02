相鉄グループの相鉄ビルマネジメントとティファナ・ドットコムは人工知能インフォメーション"AIさくらさん"(澁谷さくら21歳)をWebと横浜市西区の商業施設「相鉄ジョイナス」に導入したことを発表した。

「相鉄ジョイナス」の地下一階のインフォメーションと公式Webサイト上に導入されたAIさくらさん。相鉄ジョイナス内の施設案内のみならず、周辺の情報も案内してくれる。

--郵便局はどこですか?

「郵便局ですね。最寄りの郵便局は横浜鶴屋町郵便局でございます。モアーズ裏手、鶴屋橋を渡った先にございます。また、最寄りの郵便ポストは高島屋の1階入り口手前にございます。」

郵便局を訪ねると臨場感のある説明を返してくれた

と実際の受付での説明と同じように説明してくれるので臨場感がある。英語対応ボタンがあるので近場の喫茶店を聞いてみた。

--Where is the nearest coffee store

「The following cafes are available nearby 1.Oslo coffee→Oslo coffee(B1)

2.Krispy Kreme DOUGHNUTS(B1)

3.LA SAISON(B1)

4.Starbucks Coffee(B1)

5.DOUTOR(B1)

6.Classic CaFe LA MILLE(B1)

7.Afternoon Tea TEAROOM(B1)

」

失礼ながら年齢を聞いてみると今年で21歳。趣味は散歩とウィンドウショッピングだそうだ。

相鉄ジョイナスでは、インバウンドなどでの利便性向上、インフォメーションスタッフの就業環境改善を目的に導入しており、既存の有人インフォメーションよりも長い午前7時から午後11時での対応を予定、Webでは電話対応時間外の問い合わせにも対応を図れる。同社は、今後増加が見込まれる観光やインバウンドでのお客様の利便性向上、接客に注力できる環境を整えるなど一層のサービス向上に努めることを述べている。