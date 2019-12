12月6日、Amazonが開催する年末の期間限定ビッグセール「Amazonサイバーマンデー」がはじまった。開催期間は12月9日23:59まで。

テレビゲームストア 特設特設では、PlayStation 4とPlayStation 4 Proを割引し、さらにソフト2本を無料でセットにしたセール品を販売している。周辺機器セットや最新ソフトセットなどのセール品もあり、どれもかなりのお買い得だ。

PS4本体とソフトのセットがお得

編集部で確認したセール品の例として、「PS4本体(HDD容量500GB) + グランツーリスモSPORT + New みんなのGOLF セット」は23,980円、「PS4本体(HDD容量1TB) + グランツーリスモSPORT + New みんなのGOLF セット」は29,480円、「PS4 Pro本体 + グランツーリスモSPORT + New みんなのGOLF セット」は34,980円。どれも普通に買うよりも1万円以上お得だ。

ほか、最新ソフトとのセットでは「PlayStation 4 Pro + ファイナルファンタジーVII リメイク セット」は41,895円、「PlayStation 4 Pro + ドラゴンボール Z KAKAROT セット」は40,832円のセール品が販売中だ。

各セール品とも、売り切れ終了や、それにともなう価格変動の可能性があるので注意いただきたい。