サードウェーブは11月7日、FPSゲーム『Call of Duty: Modern Warfare（CoD:MW）』の推奨ゲーミングPC4モデルを全国のドスパラ店舗およびドスパラ通販サイトにて発売した。BTOに対応し、価格は109,980円から（税別）。
同製品は、CoD:MWの要求スペックを満たすだけでなく、快適に動作することを認定された推奨PC。今回発売されるのは、「RT5」「AT」「XF」「ZZ」の4モデルだ。
一例として、「Call of Duty: Modern Warfare 推奨ゲーミング PC GALLERIA RT5」の主な仕様は、CPUがAMD Ryzen 5 3600X（3.8GHz）、メモリがPC4-21300 DDR4 SDRAM 8GB、ストレージが256GB NVMe SSD+1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti（6GB）。OSはWindows 10 Home。
インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.0×6、USB 2.0×2など。本体サイズは約W185×D395×H370mm、重さは約8.2kg。
そのほかのモデルは、CPUやグラフィックスなど、スペックが異なる。