ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー)は、スマートフォン向けゲームアプリ『TEPPEN』の世界大会「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2019」の出場者を決める「オンライン予選大会」のエントリーを開始した。

「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2019」ロゴ

『TEPPEN』は、ガンホーとカプコンが共同で開発したリアルタイムカードゲーム。『ストリートファイター』や『モンスターハンター』、『バイオハザード』などカプコンの手がけたゲームのキャラクターが登場する。

今回予選が行われる「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2019」は、Amazon協賛による賞金総額5,000万円の公式世界大会。「アメリカリージョン」「EUリージョン」「アジアパシフィックリージョン」「ホストリージョン」それぞれで順位の高い3名が決勝大会へ進出する。

決勝大会は12月21日に東京で開催。「ホストリージョン」である日本では、「オンライン1次予選大会」の上位16名による「オフライン2次予選大会(日本代表決定戦)」を、2019年11月23日に幕張メッセでおこなわれるeスポーツイベント「RAGE 2019 Winter」にて開催する。このオフライン2次予選で3位以内に入賞すると、決勝大会の出場権が与えられるというわけだ。

参加方法は、期間中にアプリ内に表示される「大会」ボタンからエントリー。エントリー期間は10月2日メンテナンス後~10月5日11時59分まで。予選は10月5日の12時から17時59分に行われる。1位から16位のプレイヤには日本代表決定戦の出場権と特別勲章が与えられ、17位から100位までのプレイヤーには特別勲章が与えられる。

